Напишите, пожалуйста, сочинение на тему выбор профессии... 9 класс. Просьба не с интернета прислать, так как я сам могу и учительница заметит... Заранее спасибо!
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Напишите, пожалуйста, сочинение на тему выбор профессии... 9 класс. Просьба не с интернета прислать, так как я сам могу и учительница заметит... Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
закончив школу перед нами стоит главный вопрос нашей жизни это: выбор профессии - очень важный выбор, ведь, вся ваша дальнейшая жизнь, потом будет зависеть от этого выбора. выбрать профессию нужно так, чтобы вам нравилось то, чем вы будите заниматься; вы физически и морально были подготовлены к этому; у вас были новые, интересные идеи, предложения развития этой деятельности. эти все пункты важны для того, чтобы в дальнейшем вы не пожалели о выборе профессии и находясь на работе не занимались посторонними дела, а, наоборот, интересовались, предлагали все новые идеи и продвигались ввысь по должностной лестнице. дальше можно привести пару примеров профессий и какую ты предпочел бы.
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