Кінці відрізка АВ лежать у двох перпендикулярних площинах. АМ і ВК - перпендикуляри, проведені з кінців відрізка АВ до площин. Знайдіть проекції відрізка АВ на кожну з площин, якщо АВ = 65 см, АМ = 25см, ВК=39 см

Геометрия

Кінці відрізка АВ лежать у двох перпендикулярних площинах. АМ і ВК - перпендикуляри, проведені з кінців відрізка АВ до площин. Знайдіть проекції відрізка АВ на кожну з площин, якщо АВ = 65 см, АМ = 25см, ВК=39 см

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