Кінці відрізка АВ лежать у двох перпендикулярних площинах. АМ і ВК - перпендикуляри, проведені з кінців відрізка АВ до площин. Знайдіть проекції відрізка АВ на кожну з площин, якщо АВ = 65 см, АМ = 25см, ВК=39 см
Геометрия
Кінці відрізка АВ лежать у двох перпендикулярних площинах. АМ і ВК - перпендикуляри, проведені з кінців відрізка АВ до площин. Знайдіть проекції відрізка АВ на кожну з площин, якщо АВ = 65 см, АМ = 25см, ВК=39 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сначала надо найти МК МК = корень(65²-25²-39²)= корень(2079) (теорема пифагора) проекция АВ на плоскости MB = корень(2079 + 39²)=60 АК = корень(2079 + 25²)=52
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