рассчитайте давление на горе высотой 35 м,если на поверхности давления 102 кПа
Физика
рассчитайте давление на горе высотой 35 м,если на поверхности давления 102 кПа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
h = p/плотность * g = 102000 / 13600 * 9.8 = 0.765 м рт. ст. = 765 мм рт. ст. Через каждые 11 м высоты давление уменшается приблизительно на 1 мм рт. ст. 35 м/ 11 м = (приблизительно) 3 мм рт. ст. h = 765 мм рт. ст. - 3 мм рт. ст. = 762 мм рт. ст. = 0.762 м рт. ст. p = плотность * g * h = 13600 * 9.8 * 0.762 = 101559 Па
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Биссектриса угла при основании равнобедренного треугольника равна основанию треугольника. Найдите его углы.
Математика
Физика
Какое количество теплоты необходимо затратить, чтобы расплавить кусок льда массой 2 кг., взятый при температуре плавления?
Русский язык
Напишите, пожалуйста, сочинение на тему выбор профессии... 9 класс. Просьба не с интернета прислать, так как я сам могу и учительница заметит... За...