рассчитайте давление на горе высотой 35 м,если на поверхности давления 102 кПа

Гость: Гость:

h = p/плотность * g = 102000 / 13600 * 9.8 = 0.765 м рт. ст. = 765 мм рт. ст. Через каждые 11 м высоты давление уменшается приблизительно на 1 мм рт. ст. 35 м/ 11 м = (приблизительно) 3 мм рт. ст. h = 765 мм рт. ст. - 3 мм рт. ст. = 762 мм рт. ст. = 0.762 м рт. ст. p = плотность * g * h = 13600 * 9.8 * 0.762 = 101559 Па