975x708-23 549дробь 338 744:6 049 меньше илиравно меньше х меньше 8 049x4 003-23 883 847 дробь 296 100:423

Математика

975x708-23 549дробь 338 744:6 049 меньше илиравно меньше х меньше 8 049x4 003-23 883 847 дробь 296 100:423

Автор: Гость