975x708-23 549дробь 338 744:6 049 меньше илиравно меньше х меньше 8 049x4 003-23 883 847 дробь 296 100:423

Математика
975x708-23 549дробь 338 744:6 049 меньше илиравно меньше х меньше 8 049x4 003-23 883 847 дробь 296 100:423
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
    690300  666751                               8336300 975*    708   -  23549      ≤ Х ‹   8049*4003-23883847       338744: 6049                             296100:423             56                                            700   11906,268   ≤  Х ‹   11909 Х= ОТ 11906,268 ДО 11908
Гость:
(975*708-23549) / (338744:6049) <= х < (8049*4003-23883847) / (296100:423) 666751 / 56 <= х < 8336300 / 700 11906,27 <= х < 11909 
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