Биссектриса угла при основании равнобедренного треугольника равна основанию треугольника. Найдите его углы.
Геометрия
Биссектриса угла при основании равнобедренного треугольника равна основанию треугольника. Найдите его углы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AC - основание.CD биссектр ^A=^C Углы при основании равны треуг. АСD- равнобедр. AD-основание ^c=^A=^D. Смежный с ^D- ^1 ^1=180 - ^c. СУмма углов в треуг = 180 гр. следовательно ^1+^1/2C+^B=180 Подставляем ^1 180 - ^c + 1/2 ^c +B=180 B=1/c ^a=^c ^c+^C+^b=2.5 c =180 A=C=72 гр. B=36 гр
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