№1)Диагонали трапеции равны 14см и 8см,взаимно перпендикулярны. найдите площадь трапеции? №2)Около окружности описана равнобокая трапеция,у которой боковая сторона точкой касания делиться на отрезки 4 см и 9 см. найдите площадь...
Геометрия
№1)Диагонали трапеции равны 14см и 8см,взаимно перпендикулярны. найдите площадь трапеции? №2)Около окружности описана равнобокая трапеция,у которой боковая сторона точкой касания делиться на отрезки 4 см и 9 см. найдите площадь трапеции?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Если диагонали трапеции взаимно перпендикулярны, то ее площадь равна полупроизведению диагоналей.S=56. Можно вывести.ПУстьABCD трапеция, а т.О пересечение диагоналей, тогда S=AO*BD/2+CO*BD/2=BD/2*(AO+OC)=(BD*AC)/2 2)ABCD трапеция. тогда боковые стороны будут по 13 см. А так как в трапецию вписана окружность, сумма оснований =26. S=(AD+BC)*H/2=13*H.Найдем висоту трапеции.Расстояние от точки B до точек касания =4.от т.A до точек касания 9( аналогично от двух других вершин0. получаем BC=8, AD=18.Опусти две высоты и найды по т.Пифагора высоту трапеции,получаем 12 и тогда S=13*12=156
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