является ли число -192 членом арифметической прогрессии An=6-11n.
Алгебра
является ли число -192 членом арифметической прогрессии An=6-11n.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-192=6-11n -192-6=-11n -198=-11n 11n=198 n=198/11 n=18 да является ее 18 членом
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