Составьте электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций. Для каждой реакции укажите, какое вещество является окислителем, какое – восстановителем, какое вещество окисляется, какое – восстанавливается H2S...
Химия
Составьте электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций. Для каждой реакции укажите, какое вещество является окислителем, какое – восстановителем, какое вещество окисляется, какое – восстанавливается H2SO3 + НСlO3 → H2SO4 + HC1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3H2SO3+HClO3=3H2SO4+HCl S(+4)-2e=S(+6) |3 Cl(+5)+6e=Cl(-)|1 сернистая кислота оксислилась до серной, а хлорноватая восстановилась до соляной. Следовательно сернистая восстановила хлорноватую, а хлорноватая окислила тем самым сернистую
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