ОООчень надо!!! Площадь боковых поверхностей цилиндра равна 21 Пи, а диаметр основания равен 7. Найдите высоту цилинра.
Геометрия
ОООчень надо!!! Площадь боковых поверхностей цилиндра равна 21 Пи, а диаметр основания равен 7. Найдите высоту цилинра.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь боковой поверхности цилиндра равна Sб=pi*d*h d=7 Sб=21*pi высота равна h=Sб/ (pi*d) h=21*pi /(7*pi)=3
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