Вычислите массу сульфата бария,образовавщегося в результате смешивания раствора, содержащего 20,8 г хлорида бария с избытком раствора сульфата магния
Химия
Вычислите массу сульфата бария,образовавщегося в результате смешивания раствора, содержащего 20,8 г хлорида бария с избытком раствора сульфата магния
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
MgSO4+BaCl2=BaSO4(в осадок)+MgCl2 Mr(BaCl2)=208 Mr(BaSO4)=233 Пишем пропорцию: 20,8/208=x/233 x=23,3 грамм
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