Вычислите массу сульфата бария,образовавщегося в результате смешивания раствора, содержащего 20,8 г хлорида бария с избытком раствора сульфата магния

Химия

Вычислите массу сульфата бария,образовавщегося в результате смешивания раствора, содержащего 20,8 г хлорида бария с избытком раствора сульфата магния

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