1) По каналу связи непрерывно в течение 4 минут передаются данные. Скорость передачи данных в первой половине всего времени работы канала связи составляет 117 Кбит в секунду, а во второй половине – в три раза меньше. Сколь...
Экономика
1) По каналу связи непрерывно в течение 4 минут передаются данные. Скорость передачи данных в первой половине всего времени работы канала связи составляет 117 Кбит в секунду, а во второй половине – в три раза меньше. Сколько Кбайт данные было передано за время работы канала? помогите плиз..должно получится 2340
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4мин=240 сек. 1 половина всего времени = 240/2=120 сек. За перпую половину времени передалось = 120 сек * 117 Кбит = 14040 Кбит За вторую половину времени передалось в 3 раза меньше (т.к. скорость была в 3 раза меньше) = 14040/3=4680 бит Всего передалсоь = 14040+4680=18720 Кбит = 2340 Кбайт
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