стороны треугольника равны 25 см, 39 см, 56 см. Точка М удалена от каждой стороны этого треугольника на 25 см. Найти расстояние от точки М до плоскости треугольника.

Геометрия

стороны треугольника равны 25 см, 39 см, 56 см. Точка М удалена от каждой стороны этого треугольника на 25 см. Найти расстояние от точки М до плоскости треугольника.

Автор: Гость