Площадь пластины слюдяного конденсатора 36 см2 , толщина слоя диэлектрика 0,14см, вычислите емкость , заряд и энергию конденсатора , если разность потенциалов на его обкладках 3,0*102В, а диэлектрическая проницаемость слюды 6
Физика
Площадь пластины слюдяного конденсатора 36 см2 , толщина слоя диэлектрика 0,14см, вычислите емкость , заряд и энергию конденсатора , если разность потенциалов на его обкладках 3,0*102В, а диэлектрическая проницаемость слюды 6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
емкость С= ee0S/d S - площадь пластины; d - расстояние между пластинами. e-диэлектрическая проницаемость слюды 6 e0— электрическая постоянная, численно равная 8,854187817·10 -12 Ф/м U=3,0*10^2 В заряд конденсатора Q=C*U энергия конденсатора Eк = CU2/2
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