Площадь пластины слюдяного конденсатора 36 см2 , толщина слоя диэлектрика 0,14см, вычислите емкость , заряд и энергию конденсатора , если разность потенциалов на его обкладках 3,0*102В, а диэлектрическая проницаемость слюды 6

Физика

Площадь пластины слюдяного конденсатора 36 см2 , толщина слоя диэлектрика 0,14см, вычислите емкость , заряд и энергию конденсатора , если разность потенциалов на его обкладках 3,0*102В, а диэлектрическая проницаемость слюды 6

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