к окружности с центром в точке о из точки а проведены 2 касательные угол между который 60 градусов. найдите радиус окружности ,если ОА+17 см.
Геометрия
к окружности с центром в точке о из точки а проведены 2 касательные угол между который 60 градусов. найдите радиус окружности ,если ОА+17 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть точки касания В и С. Соедини т.А с т.О. АВ=АС ОВ перпенд.АВ и ОС перпенд.АС( Свойство касательных) Тр.ВОА=тр.АОС( по гипотенузе и катету). Тогда Угол ВАС=углу ОАС=30гр.а ВО=ОС=8,5(свойство угла в 30 гр.)
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