нужно написать проект о хомяках. С чего начать?Какой план написать?

Биология
нужно написать проект о хомяках. С чего начать?Какой план написать?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну, примерный план: 1. Вступление: типа: хомячки такие хорошие популярные домашние питомцы (и тому подобное), а интересно будет взглянуть на них с точки зрения науки: 2. Развитие темы: основное: относятся к млекопитающим, столько то видов. 3. О диких хомячках и их одомашнивании. 4. Особенности строения (в учебнике надо посмотреть). 5. Тут можно вставить пару интересных фактов - но не обязательно. 6. Заключение.
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