нужно написать проект о хомяках. С чего начать?Какой план написать?

Гость: Гость:

Ну, примерный план: 1. Вступление: типа: хомячки такие хорошие популярные домашние питомцы (и тому подобное), а интересно будет взглянуть на них с точки зрения науки: 2. Развитие темы: основное: относятся к млекопитающим, столько то видов. 3. О диких хомячках и их одомашнивании. 4. Особенности строения (в учебнике надо посмотреть). 5. Тут можно вставить пару интересных фактов - но не обязательно. 6. Заключение.