В трёх колбах без этикеток находятся растворы хлорида натрия,нитрата натрия,фосфата натрия.Как химическим путём распознать какое вещество находится в каждой из колб?Напишите уравнения реакций.

Химия
В трёх колбах без этикеток находятся растворы хлорида натрия,нитрата натрия,фосфата натрия.Как химическим путём распознать какое вещество находится в каждой из колб?Напишите уравнения реакций.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут нужно что-то подлить, чтобы образовался осадок. 1) NaCl+AgNO3=NaNO3+AgCl(осадок) белого цвета 2) Na3PO4+AgNO3=NaNO3+Ag3PO4(осадок) cветло-желтый 3) получается, что в третьей колбе остался нитрат натрия....
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