помогите- является ли число 39 членом арифметической прогрессии (cn), в которой c1=-6, c9=6?
Алгебра
помогите- является ли число 39 членом арифметической прогрессии (cn), в которой c1=-6, c9=6?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
c[1]=-6 c[9]=6 по формуле общего члена арифмитической прогресии c[n]=c[1]+(n-1)*d c[9]=c[1]+8d d=(c[9]-c[1])/8 d=(6-(-6))/8=12/8=1.5 39=c[n]=c[1]+(n-1)*d 39=-6+(n-1)*1.5 39+6=(n-1)*1.5 45=1.5*(n-1) 45:1.5=n-1 30=n-1 n=30+1=31 да является ее 31 членом
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