сочинение рассуждение на тему "Зачем нужен спорт"
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сочинение рассуждение на тему "Зачем нужен спорт"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ТЕЛО ЯВЛЯЕТСЯСАМЫМ СОВЕРШЕННЫМ МЕХАНИЗМОМ.БОЛЬШИНСТВО ИЗ НАС ИМЕЕТ ХОТЬ КАКОЕ-ТО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ И О ТОМ ЗАЧЕМ НУЖЕН СПОРТ БЛАГОДОРЯ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ОСВЕЩАЮЩИМ ДОСТЕЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МЕДЕЦИНЫ И О СВОЕЙ ФОРМЕ ТЕЛА
Гость:
Спорт-хорошее занятие.С помощью спорта мы развиваемся,растем,становимся подтянутой,сильной и смелой.Зарядка поутрам никогда не помишает.Прочитайте в интернете,ка правельно заниматься спортом,или в учебнике по литературе если есть..Не пожилеете
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