сочинение рассуждение на тему "Зачем нужен спорт"

Гость: Гость:

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ТЕЛО ЯВЛЯЕТСЯСАМЫМ СОВЕРШЕННЫМ МЕХАНИЗМОМ.БОЛЬШИНСТВО ИЗ НАС ИМЕЕТ ХОТЬ КАКОЕ-ТО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ И О ТОМ ЗАЧЕМ НУЖЕН СПОРТ БЛАГОДОРЯ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ОСВЕЩАЮЩИМ ДОСТЕЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МЕДЕЦИНЫ И О СВОЕЙ ФОРМЕ ТЕЛА