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log по осн 3 ( х+5 ) = log по осн 3 ( 2х - 17 ) x+5=2x-17 x-2x=-17-5 -x=-22 x=22 проверка log по осн 3 ( х+5 )=log по осн 3 ( 22+5 )=log по осн 3 27= =log по осн 3 от 3^3=3 log по осн 3 ( 2х - 17 )=log по осн 3 ( 2*22 - 17 )= log по осн 3 27= =log по осн 3 от 3^3=3 3=3, значит корень подходит ответ: 22