На острове живут два племени:аборигены и пришельцы.Аборигены всегда говорят правду,а пришельцы всегда врут.Путешественник,приехавший на остров,нанял жителя острова в проводники.Они пошли и увидели другого жителя острова.Путешес...

Экономика
На острове живут два племени:аборигены и пришельцы.Аборигены всегда говорят правду,а пришельцы всегда врут.Путешественник,приехавший на остров,нанял жителя острова в проводники.Они пошли и увидели другого жителя острова.Путешественник послал проводника узнать,к какому племени принадлежит этот человек.Проводник вернулся и сказал,что житель говорит,что он абориген.Кем был проводник пришельцем или аборигеном?Запишите свои рассуждения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он абориген, так как если бы он был пришельцем, то сказал ложь и второй житель - пришелец. Но пришелец (2ой) должен был сказать про себя, что он пришелец, чтобы проводник солгал.Но тогда 20й пришелец сказал правду, что невозможно.    
Гость:
Проводник - абориген. Потому что если бы он спросил у пришельца, которые всегда лгут, "Кто ты?", то тот солгал, сказав "Абориген". И проводник пришел и сказал правду. А если бы проводник был бы пришельцем, спросив у аборигена "Кто ты?", то абориген  сказал бы правду. Но пришелец путешественнику соврал бы, сказав, что тот пришелец.
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