периметр прямоугольника 22см,а его площадь 24 см.Найдите длины сторон
Алгебра
периметр прямоугольника 22см,а его площадь 24 см.Найдите длины сторон
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
полупериметр прямоугольника равен 22:2=11, пусть первая сторона равна х см, тогда вторая сторона равна 11-х. по условию задачи так площадь прямоугольника произведение его смежных сторон составляем уравнение x(11-x)=24 11x-x^2-24=0 x^2-11x+24=0 (x-3)(x-8)=0 x1=3 или х2=8 11-х1=8, 11-х2=3 ответ: стороны прямоугольника 3 см и 8 см
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