1)Расстояние от Земли до солнца равно 1,5 * 10¹¹м. Выразите это выражение в миллиметрах. 2)Площадь территории России составляет 1,7 * 10⁷ км², а США- 0,6 * 10⁷ км². Во сколько раз территория России больше территории США? 3) Пр...
Алгебра
1)Расстояние от Земли до солнца равно 1,5 * 10¹¹м. Выразите это выражение в миллиметрах. 2)Площадь территории России составляет 1,7 * 10⁷ км², а США- 0,6 * 10⁷ км². Во сколько раз территория России больше территории США? 3) Представьте в виде степени с основанием 10: 1. 10⁸ * 10⁻⁶ 2. 10⁻⁶ * 10⁻¹²
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,5 * 10¹¹м=1,5 * 10¹¹*10^3мм=1.5 * 10^(11+3) мм=1.5 *10^14 мм (1,7 * 10⁷) / (0,6 * 10⁷)=17/6 10⁸ * 10⁻⁶=10^(8-6)=10^2 10⁻⁶ * 10⁻¹²=10^(-6-12)=10^(-18)
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