1)Расстояние от Земли до солнца равно 1,5 * 10¹¹м. Выразите это выражение в миллиметрах. 2)Площадь территории России составляет 1,7 * 10⁷ км², а США- 0,6 * 10⁷ км². Во сколько раз территория России больше территории США? 3) Пр...

Алгебра

1)Расстояние от Земли до солнца равно 1,5 * 10¹¹м. Выразите это выражение в миллиметрах. 2)Площадь территории России составляет 1,7 * 10⁷ км², а США- 0,6 * 10⁷ км². Во сколько раз территория России больше территории США? 3) Представьте в виде степени с основанием 10: 1. 10⁸ * 10⁻⁶ 2. 10⁻⁶ * 10⁻¹²

Автор: Гость