З двох міст одночасно назустріч один одному вирушають два автомобілі. Швидкість одного з них дорівнює 56 км/год, що становить 7/8 швидкості другого. Якою буде відстань між автомобілями через, 3,6 год після початку руху, якщо ві...

Математика

З двох міст одночасно назустріч один одному вирушають два автомобілі. Швидкість одного з них дорівнює 56 км/год, що становить 7/8 швидкості другого. Якою буде відстань між автомобілями через, 3,6 год після початку руху, якщо відомо що відстань між містами дорівнює 410 км?

Автор: Гость