З двох міст одночасно назустріч один одному вирушають два автомобілі. Швидкість одного з них дорівнює 56 км/год, що становить 7/8 швидкості другого. Якою буде відстань між автомобілями через, 3,6 год після початку руху, якщо ві...

Математика
З двох міст одночасно назустріч один одному вирушають два автомобілі. Швидкість одного з них дорівнює 56 км/год, що становить 7/8 швидкості другого. Якою буде відстань між автомобілями через, 3,6 год після початку руху, якщо відомо що відстань між містами дорівнює 410 км?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 56 х 8:7 =64 км/ч скорость 2 автомобиля 2)64+56 =120 км/ч скорость сближения 3)120 х 3,6 =432 км через 3,6 часа 4)432 -410= 22 км
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