гранит состоит из скольки минералов
Українська література
гранит состоит из скольки минералов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гранит состоит из трёх главных минералов: кварца и двух видов полевых шпатов( калиевого и кальциево-натриевого) и слюды.
Гость:
Минеральный состав гранита: полевые шпаты (кислый плагиоклаз и калишпат, причём последний преобладает) — 60-65 %; кварц — 25-30 %; темноцветные минералы (биотит, редко роговая обманка) — 5-10 %. слюда-
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