Найдите наибольшее отношение трехзначного числа к сумме его цифр
Алгебра
Найдите наибольшее отношение трехзначного числа к сумме его цифр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
такое отношение равно 100 и достигается у чисел, равных сотням, например 100, 200, 600.... при делениии трехзначного числа на число сотен получается сто при делениии трехзначного числа на число сотен десятков и единиц получается число, не более чем сто
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