Вычислите количество вещества гидросульфата натрия, который образуется при смешивании избытка раствора серной кислоты и 100г раствора с массовой долей гидроксида 8%

Химия

Вычислите количество вещества гидросульфата натрия, который образуется при смешивании избытка раствора серной кислоты и 100г раствора с массовой долей гидроксида 8%

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