Вычислите количество вещества гидросульфата натрия, который образуется при смешивании избытка раствора серной кислоты и 100г раствора с массовой долей гидроксида 8%
Химия
Вычислите количество вещества гидросульфата натрия, который образуется при смешивании избытка раствора серной кислоты и 100г раствора с массовой долей гидроксида 8%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2NaOH+H2SO4=2H2O+Na2SO4 m(NaOH)=100*8%=8г n(NaOH)=8/40=0.2 моль n(Na2SO4)/1=n(NaOH)/2 =>n(Na2SO4)=0.1 моль Ответ: 1 моль
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