запишите уравнение реакции диоксида азота с водой.
Химия
запишите уравнение реакции диоксида азота с водой.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диоксид азота растворяется в воде с образованием двух кислот:азотистой кислоты и азотной кислоты. Уравнение реакции выглядит следующим образом: 2NO2+H2O=HNO2+HNO3
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