CH3NH2+ С2Н5OH образуется?
Химия
CH3NH2+ С2Н5OH образуется?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH3NH2+ С2Н5OH=>CH3NHC2H5+2H2O
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