Показатель преломления n прозрачной плоскопараллельной пластинки больше единицы. Какие значения может принимать n, если угол падения ф в два раза больше угла преломления w?
Физика
Показатель преломления n прозрачной плоскопараллельной пластинки больше единицы. Какие значения может принимать n, если угол падения ф в два раза больше угла преломления w?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
n = sin( ф) / sin (w) = sin( 2w) / sin (w) = 2*sin( w)*cos(w) / sin (w) = 2*cos(w) при этом 0 ≤ w ≤ 45 градусов √2 ≤ 2*cos(w) ≤ 2 ответ √2 ≤ n ≤ 2
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