Показатель преломления n прозрачной плоскопараллельной пластинки больше единицы. Какие значения может принимать n, если угол падения ф в два раза больше угла преломления w?

Физика
Показатель преломления n прозрачной плоскопараллельной пластинки больше единицы. Какие значения может принимать n, если угол падения ф в два раза больше угла преломления w?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
n = sin( ф) / sin (w) = sin( 2w) / sin (w) = 2*sin( w)*cos(w) / sin (w) = 2*cos(w) при этом 0 ≤ w ≤ 45 градусов √2  ≤  2*cos(w)  ≤  2 ответ  √2  ≤  n  ≤  2
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