Показатель преломления n прозрачной плоскопараллельной пластинки больше единицы. Какие значения может принимать n, если угол падения ф в два раза больше угла преломления w?

Физика

Показатель преломления n прозрачной плоскопараллельной пластинки больше единицы. Какие значения может принимать n, если угол падения ф в два раза больше угла преломления w?

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