"В 16 лет подросток уже имеет право ....." "В 14 лет подросток уже отвечает по закону......"
География
"В 16 лет подросток уже имеет право ....." "В 14 лет подросток уже отвечает по закону......"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
с 16 лет подросток: 1. Может работать (не более 35 часов в неделю), заключать трудовой договор, заниматься предпринимательской деятельностью, может вступить в кооператив. До 18 лет подросток обладает неполной дееспособностью, однако с 16 лет возможна его эмансипация (при определенных условиях). Может самостоятельно распоряжаться доходами, осуществлять авторские права и вносить деньги в банк. 2. Может вступить в брак (при наличии уважительных причин, с разрешения органов местного самоуправления). 3. может обучаться вождению автомобиля на дорогах (с инструктором). Может получить водительское удостоверение категории "А" и ездить на мотоцикле. 4. имеет права осуществлять свои права родителя. с 14 лет: 1. несет ответственность за уголовные преступления.
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