"В 16 лет подросток уже имеет право ....." "В 14 лет подросток уже отвечает по закону......"

Гость: Гость:

с 16 лет подросток: 1. Может работать (не более 35 часов в неделю), заключать трудовой договор, заниматься предпринимательской деятельностью, может вступить в кооператив. До 18 лет подросток обладает неполной дееспособностью, однако с 16 лет возможна его эмансипация (при определенных условиях). Может самостоятельно распоряжаться доходами, осуществлять авторские права и вносить деньги в банк. 2. Может вступить в брак (при наличии уважительных причин, с разрешения органов местного самоуправления). 3. может обучаться вождению автомобиля на дорогах (с инструктором). Может получить водительское удостоверение категории "А" и ездить на мотоцикле. 4. имеет права осуществлять свои права родителя. с 14 лет: 1. несет ответственность за уголовные преступления.