морфологический разбор имени числительного какими членами предложения они являются подлежащим,определением, дополнением, обстоятельством. За семьдесят лет жизни человек проводит двадцать три года во сне.
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морфологический разбор имени числительного какими членами предложения они являются подлежащим,определением, дополнением, обстоятельством. За семьдесят лет жизни человек проводит двадцать три года во сне.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Семьдесят (сколько?) - числ, обозн. кол. предметов (лет) 2) Н. Ф. : Семьдесят 3) Пост. Призн.: кол.числ., склоняемое (как прилаг.), прост. 4) Непост. призн.: в и.п. (?) 5) Лет (Сколько?) семьдесят - в предлож. явл. соглас. опред-ем 1) (сколько?) двадцать три - числ, обозн. кол. предм. ( лет) 2) Н.ф. : двадцать три 3) Пост. призн.: кол. числ., склон. (как прилаг.), составное 4) Непост. призн. : в и. п. (?) 5) Лет (сколько?) двадцать три - в предлож. явл. соглас. опред.
Гость:
числительные в этом редложении являются определениями. а все остальное решил человек выше.
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