Напишите три числа , которые больше ,чем 6,44 чем 6,46
Математика
Напишите три числа , которые больше ,чем 6,44 чем 6,46
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например 6.444444; 6.454; 6.455577008
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