Диагонали выпуклого четырехугольника ABCD взаимно перпендикулярны и длины их равны 12,4см и 15см. Найдите его площадь.
Геометрия
Диагонали выпуклого четырехугольника ABCD взаимно перпендикулярны и длины их равны 12,4см и 15см. Найдите его площадь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь выпуклого четрыехугольника равна половине пролизведения диагоналей на синус угла между ними, так диаонали четырехугольника ABCD взаимно перпендикулярны, то его площадь равна половине произведения диагоналей S=12.4*15:2=93 кв.см
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