при действии избытка соляной кислоты на образец мрамора массой 25г выделилось 4,48л(н.у.)углекислого газа.Массовая доля карбоната кальция в образце мрамора составила?

Химия

при действии избытка соляной кислоты на образец мрамора массой 25г выделилось 4,48л(н.у.)углекислого газа.Массовая доля карбоната кальция в образце мрамора составила?

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