при действии избытка соляной кислоты на образец мрамора массой 25г выделилось 4,48л(н.у.)углекислого газа.Массовая доля карбоната кальция в образце мрамора составила?
Химия
при действии избытка соляной кислоты на образец мрамора массой 25г выделилось 4,48л(н.у.)углекислого газа.Массовая доля карбоната кальция в образце мрамора составила?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2HCl+CaCO3=CO2+H2O+CaCl2 1)Mr(CaCO3)=40+12+3*16=100 M(CaCO3)=100 m(CaCO3)=1*100=100 2)Vm=22,4 3)x-m(чистого веществаCaCO3) X = V(CO2) = > x= 100*4,48 = 20 m(CaCO3) Vm 22,4 4)m(мрамора)=25, а m(CaCO3)=20 ώ(массовая доля)= (m(CaCO3)/m(мрамора))*100% = (20/25)*100%=80%
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