при действии избытка соляной кислоты на образец мрамора массой 25г выделилось 4,48л(н.у.)углекислого газа.Массовая доля карбоната кальция в образце мрамора составила?

Химия
при действии избытка соляной кислоты на образец мрамора массой 25г выделилось 4,48л(н.у.)углекислого газа.Массовая доля карбоната кальция в образце мрамора составила?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2HCl+CaCO3=CO2+H2O+CaCl2   1)Mr(CaCO3)=40+12+3*16=100    M(CaCO3)=100    m(CaCO3)=1*100=100 2)Vm=22,4 3)x-m(чистого веществаCaCO3)         X         = V(CO2)  = >   x=  100*4,48  = 20   m(CaCO3)       Vm                       22,4 4)m(мрамора)=25, а m(CaCO3)=20    ώ(массовая доля)= (m(CaCO3)/m(мрамора))*100% = (20/25)*100%=80%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
в течении 1,5 часа нужно срочно решить 1)среди точек A(-4:0:0),B(5:-3:0),C(0:2:0),D(3:-6:0), E(0:0:-10),F(0:9:-7) найдите те которые принадлежат:а)...
Ответить
Геометрия
Диагонали выпуклого четырехугольника ABCD взаимно перпендикулярны и длины их равны 12,4см и 15см. Найдите его площадь.
Ответить
Физика
Токарь выточил за смену 36 деталей, что составляет 72 % нормы. Норма составляет...?
Ответить
Математика
Напишите три числа , которые больше ,чем 6,44 чем 6,46
Ответить
Биология
Почему у жителей равнины, поднявшихся на высоту 3–4 км, могут развиться такие признаки горной болезни, как одышка и учащённое  
Ответить