велосипедисты участвовали в гонках 3 дня. в первый день они проехали 4/15 всего пути, во второй день -2/5, а в третий день - оставшиеся 100 км. какой путь проехали велосипедисты за 3 дня?
Математика
велосипедисты участвовали в гонках 3 дня. в первый день они проехали 4/15 всего пути, во второй день -2/5, а в третий день - оставшиеся 100 км. какой путь проехали велосипедисты за 3 дня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4/15 + 2/5 =8/30 +12/30 =20/30 = 2/3 проехали за 2 дня 2)100 км это 1-2/3 = 1/3 часть всего пути 3)100 х 3 = 300 км весь путь
Гость:
1)4/15+2/5=2/3 такую часть пути проехали за два дня 2)1-2/3=1/3- такую часть пути за третий день 1/3=100км 3)100*3=300км-за три дня
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