велосипедисты участвовали в гонках 3 дня. в первый день они проехали 4/15 всего пути, во второй день -2/5, а в третий день - оставшиеся 100 км. какой путь проехали велосипедисты за 3 дня?

Математика

велосипедисты участвовали в гонках 3 дня. в первый день они проехали 4/15 всего пути, во второй день -2/5, а в третий день - оставшиеся 100 км. какой путь проехали велосипедисты за 3 дня?

Автор: Гость