Имеется лом стали 2 сортов с содержанием 5% и 40% никеля.Сколько тонн стали каждого сорта нужно взять , чтобы, сплавить их, получить 140 тонн стали , в которой содержится 30% никеля.
Математика
Имеется лом стали 2 сортов с содержанием 5% и 40% никеля.Сколько тонн стали каждого сорта нужно взять , чтобы, сплавить их, получить 140 тонн стали , в которой содержится 30% никеля.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Имеется лом стали 2 сортов с содержанием 5% и 40% никеля.Сколько тонн стали каждого сорта нужно взять , чтобы, сплавить их, получить 140 тонн стали , в которой содержится 30% никеля. примем 5%=0,05 х1 - количество лома 1-го сорта с содержанием никеля 5% 40%=0,4 х2 - количество лома 2-го сорта с содержанием никеля 40% 30%=0,3 тогда х1+х2=140; 0,05*х1+0,4*х2=0,3*140; х1=140-х2; 0,05*(140-х2)+0,4*х2=42; 7+0,35*х2=42; 0,35*х2=42-7=35; х2=100 т; х1=140-100=40 т Ответ: 40 т лома с содержанием никеля 5% 100 т лома с содержанием никеля 40%
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