скільки сторін має правильний многокутник, зовнішній кут якого дорівнює 30º ?
Геометрия
скільки сторін має правильний многокутник, зовнішній кут якого дорівнює 30º ?
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