Чайнворд Евразия 1. мыс . Е ...... 2. полуостров ...В...... 3. часть света .. Р ... 4. остров ... А ... 5. часть света . 3 .. 6. самое «сухое» место .. И .. 7. острова Я .......
Українська література
Чайнворд Евразия 1. мыс . Е ...... 2. полуостров ...В...... 3. часть света .. Р ... 4. остров ... А ... 5. часть света . 3 .. 6. самое «сухое» место .. И .. 7. острова Я .......
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
короче это 2 вариант потомучто я знаю
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