Чайнворд Евразия 1. мыс . Е ...... 2. полуостров ...В...... 3. часть света .. Р ... 4. остров ... А ... 5. часть света . 3 .. 6. самое «сухое» место .. И .. 7. острова Я .......

Українська література

Чайнворд Евразия 1. мыс . Е ...... 2. полуостров ...В...... 3. часть света .. Р ... 4. остров ... А ... 5. часть света . 3 .. 6. самое «сухое» место .. И .. 7. острова Я .......

Автор: Гость