округлите до сотых 0,3864; и 7,6231 округлите до единиц 135,24;227.72
Математика
округлите до сотых 0,3864; и 7,6231 округлите до единиц 135,24;227.72
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
до сотых 0,3864=0,39; 7,6231 =7,62 округлите до единиц 135,24=135; 227.72=228 (если точно до единиц)
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