Определите,атмасферное давление на высоте 2 км есле у подножье 740 мм рт.ст
Українська література
Определите,атмасферное давление на высоте 2 км есле у подножье 740 мм рт.ст
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через каждые 11м высоты давление уменшается приблизительно на 1 мм рт. ст. 2 км = 2000м 2000 / 11 (приблизительно)= 182 мм рт. ст. 740 мм рт. ст. - 182 мм рт. ст. = 658 мм рт. ст.
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