Допишите -тся или -ться Поставьте вопросы к глаголам
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Допишите -тся или -ться Поставьте вопросы к глаголам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если вопрос заканчивается на ь знак, то и в слове пишется ь знак.А если не заканчивается, то и не пишется ь знак.
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