Разобрать по составу слова.Молодость молоденький зеленоватый говорливый разговорчивый перегоаорный.
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Разобрать по составу слова.Молодость молоденький зеленоватый говорливый разговорчивый перегоаорный.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
молодость-молод-корень,ост-суфикс, молоденький-молод-корень,еньк-суфикс,ий-окончание,зеленоватый-зелен-корень,ов,ат-суфикс,ый-окончание,говорливый-говор-корень,лив-суфикс,ый-окончание,разговорчивый-раз-приставка,говор-корень,чив-суфикс,ый-окончание,перегоаорный-пере-приствка,гоаор-корень,н-суфикс,ый-окончание.
Гость:
молодость-молод(корень),ость-суффикс, окончание нулевое ,основа молодость.молоденький-молод-корень еньк-суффикс,ий-окончание,основа-молоденьк. зеленоватый-зелен-корень.оват-суффикс,ый-окончание,основа-зеленоват говорливый-говор-корень,лив-суффикс,ый-окончание,основа-говорлив разговорчивый-раз-приставка,говор-корень,чив-суффикс,ый-окончание,основа-разговорчив переговорный-пере-приставка,говор-корень,н-суффикс,ый-окончание,основа-переговорн
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