ПОМОГИЕТ ПОЖАЛУЙСТА НАПИСАТЬ МАЛЕНЬКИЙ ТЕКС СОСТОЯШИЙ ИЗ 5-6 ПРДЛОЖЕНИЙ МОЯ СЕМЬЯ!
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Гость:
My family is the best. We always help each other. My sister plays the piano, and my brother on guitar. When a holiday and we are going to organize a concert. Brother and sister playing, and my mother sings. We always find holidays together Моя семья самая лучшая. Мы всегда помогаем друг другу. Моя сестра играет на пианино, а брат на гитаре. Когда праздник мы собираемся и устраиваем концерт. Брат с сестрой играют, а мама поёт. Мы всегда встречаем праздники все вместе
Гость:
I have got a family. My mother`s name is Katy, My father`s name is Dick. I have no brothers or sisters. I with my parents often spend tine together. I love my family.
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