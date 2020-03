ПОМОГИЕТ ПОЖАЛУЙСТА НАПИСАТЬ МАЛЕНЬКИЙ ТЕКС СОСТОЯШИЙ ИЗ 5-6 ПРДЛОЖЕНИЙ МОЯ СЕМЬЯ!

Гость: Гость:

My family is the best. We always help each other. My sister plays the piano, and my brother on guitar. When a holiday and we are going to organize a concert. Brother and sister playing, and my mother sings. We always find holidays together Моя семья самая лучшая. Мы всегда помогаем друг другу. Моя сестра играет на пианино, а брат на гитаре. Когда праздник мы собираемся и устраиваем концерт. Брат с сестрой играют, а мама поёт. Мы всегда встречаем праздники все вместе