из точки А к плоскости проведены перпендикуляр АО и две равные наклонные АВ и АС.Известно,что ВС=ВО.Найдите углы треугольника ВОС.

Геометрия
из точки А к плоскости проведены перпендикуляр АО и две равные наклонные АВ и АС.Известно,что ВС=ВО.Найдите углы треугольника ВОС.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
из точки А к плоскости проведены перпендикуляр АО и две равные наклонные АВ и АС.Известно,что ВС=ВО.Найдите углы треугольника ВОС. Решение              А            /| \       В /  |   \С              О АВ=АС ВС=ВО если две стороны ВО и ВС равны, значит СО=ВС=ВО (только у меня получилось, угол ВОС=180 град, но по факту 60 град) из этого следует, что ВСО - треугольник равностороннйи, а значит углы равны 60 град  
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