при сгорании 0,5 моль метана выделяется 440 кДж тепла.Составьте термохимическое уровнение реакции горения метана

Химия
при сгорании 0,5 моль метана выделяется 440 кДж тепла.Составьте термохимическое уровнение реакции горения метана
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СH4 +2 O2=CO2 + 2 H2O + 880 кДж
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