при сгорании 0,5 моль метана выделяется 440 кДж тепла.Составьте термохимическое уровнение реакции горения метана
Химия
при сгорании 0,5 моль метана выделяется 440 кДж тепла.Составьте термохимическое уровнение реакции горения метана
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СH4 +2 O2=CO2 + 2 H2O + 880 кДж
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Литература