Почему Хлестаков обманул Городничего? Ревизор. гоголь
Литература
Почему Хлестаков обманул Городничего? Ревизор. гоголь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Городничий знал, что едет ревизор, чувствовал за собой вину и поверил первому встречному, что Хлестаков - ревизор. А Хлестаков сразу и не понял, что его приняли за ревизора, а уж потом сполна воспользовался этим.
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