составь и запиши 3 предложения со словом сирень в разных падежах, но с одинокым окончанием

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составь и запиши 3 предложения со словом сирень в разных падежах, но с одинокым окончанием
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р.п-Вчера я была без сирени. Д.п-Мой брат подошёл к сирени и понюхал её. П.п-Сейчас весна и я думаю о сирени.
Гость:
1. (Р.п.) Этой весной не было сирени. 2. (Д.п.) Я подарю жизнь сирени! 3. (П.п.) Я напишу стихотворение о сирени!  
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