Концентрация ионов водорода в растворе равна 2,5*10-8 моль/л . Вычислить концентрацию гиддроксидионов. Помогите пожалуйста :( Уже сижу реву над задачей
Химия
Концентрация ионов водорода в растворе равна 2,5*10-8 моль/л . Вычислить концентрацию гиддроксидионов. Помогите пожалуйста :( Уже сижу реву над задачей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
рН = -lg[H+] pH = -lg(2,5*10^(-8)) = 7,6 рОН = 14 -7,6 = 6,4 рОН = -lg[ОH-] [ОH-] = 10^(-6,4) = 3,98*10^(-7) ~ 4*10^(-7)(моль/л). Если с логарифмами непонятно, то есть другой способ. Ионное произведение воды: [OH-]*[H+] = 10^(-14) Выражаем отсюда концентрацию гидроскид-ионов: [OH-] = 10^(-14)/[H+] [OH-] = 10^(-14)/(2,5*10^(-8)) = (1/2,5)*10^(-6) = 0,4*10^(-6) = 4*10^(-7).
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