В пятиугольнике ABCDE угол B два раза больше угла A, угол C в четыре раза больше угла A, угол D в пять раз больше угла A, угол E в шесть раз больше угла A. Найти угол B. Ответ дать в градусах.
Геометрия
В пятиугольнике ABCDE угол B два раза больше угла A, угол C в четыре раза больше угла A, угол D в пять раз больше угла A, угол E в шесть раз больше угла A. Найти угол B. Ответ дать в градусах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть угол А=х, тогда все последующие углы соответсвенно равны 2х, 4х, 5х, 6х. складываем. потом находим углы: 180/(х+2х+4х+6х+5х)=10 градусов
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