В пятиугольнике ABCDE угол B два раза больше угла A, угол C в четыре раза больше угла A, угол D в пять раз больше угла A, угол E в шесть раз больше угла A. Найти угол B. Ответ дать в градусах.

Геометрия

В пятиугольнике ABCDE угол B два раза больше угла A, угол C в четыре раза больше угла A, угол D в пять раз больше угла A, угол E в шесть раз больше угла A. Найти угол B. Ответ дать в градусах.

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