. Какую разновидность ЭГП имел в виду Н. Н. Баранский, когда приводил примеры Москвы, Парижа, Лондона, Мадрида, Праги?
Українська література
. Какую разновидность ЭГП имел в виду Н. Н. Баранский, когда приводил примеры Москвы, Парижа, Лондона, Мадрида, Праги?
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Гость:
Это города миллионеры ( по экономическому признаку) и столицы государств
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